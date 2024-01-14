Общество

Подозрительную курятину продолжают замечать псковичи на улицах города

Куски курятины, которые могут содержать в себе яд, продолжают замечать псковичи на улицах областного центра. Об их обнаружении сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Инцидент Псков» / «ВКонтакте»

«Это правда про разбросанные куски курицы. Вчера (13 января - ред.) вечером было много таких кусков, сегодня (14 января - ред.) один по дороге попался», - говорится в сообщении.

Отмечается, что куски мяса встречаются на улице Киселева, перекрестке улиц Байкова и Западной, на Рижском проспекте.

Ранее сообщалось, что курятину с изониазидом обнаружили в районе улицы Сиреневый Бульвар в Пскове. Как рассказал ветеринар псковской клиники «Любовь и забота» Иван Никифоров, такое «лакомство» может стать смертельно опасным для собак.