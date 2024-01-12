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Догхантеры разбрасывают в Пскове смертельно опасную для собак курятину

Курятину с изониазидом обнаружили в районе улицы Сиреневый Бульвар в Пскове. Как рассказал ветеринар псковской клиники «Любовь и забота» Иван Никифоров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», такое «лакомство» может стать смертельно опасным для собак.

Фото здесь и далее: Иван Никифоров / «ВКонтакте»

«Изониазид быстро всасывается в тонком кишечнике, и его максимальная концентрация в организме собаки достигается уже через два часа, а первые признаки отравления препаратом появляются через 30-60 минут. У животных наблюдается сонливость, потеря координации (атаксия), дрожь и слабость в конечностях, гиперсолевация, рвота (часто кровавая), судороги, далее возникает угнетение дыхательной и сердечной деятельности, кома. При отсутствии лечения смерть наступает в течении трех часов почти в 100% случаев!» - рассказал Иван Никифоров.

Место обнаружения опасной курятины

Если животное подобрало подозрительную приманку на улице и хозяин заметил это практически сразу, то необходимо эвакуировать из организма предположительно отравленную пищу, спровоцировав рвоту, продолжил ветеринар.

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«Для этого нужно напоить собаку раствором соды или поваренной соли, приготовленным из расчета одна столовая ложка на стакан теплой воды, или раствором перекиси водорода в соотношении с водой 1:1. Но если время упущено и у животного начались судороги, то эту процедуру проводить категорически запрещено», - подчеркнул он.

Специфическим антидотом (противоядием) изониазида, по словам Ивана Никифорова, является витамин В6 (пиридоксин). «Являясь водорастворимым витамином, пиридоксин не токсичен даже в больших дозах. Наиболее эффективным является внутривенное введение препарата из расчета 1 мл на 5 кг массы тела животного», - заключил специалист.