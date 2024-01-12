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Догхантеры разбрасывают в Пскове смертельно опасную для собак курятину

12.01.2024 11:03|ПсковКомментариев: 0

Курятину с изониазидом обнаружили в районе улицы Сиреневый Бульвар в Пскове. Как рассказал ветеринар псковской клиники «Любовь и забота» Иван Никифоров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», такое «лакомство» может стать смертельно опасным для собак. 

Фото здесь и далее: Иван Никифоров / «ВКонтакте»

«Изониазид быстро всасывается в тонком кишечнике, и его максимальная концентрация в организме собаки достигается уже через два часа, а первые признаки отравления препаратом появляются через 30-60 минут. У животных наблюдается сонливость, потеря координации (атаксия), дрожь и слабость в конечностях, гиперсолевация, рвота (часто кровавая), судороги, далее возникает угнетение дыхательной и сердечной деятельности, кома. При отсутствии лечения смерть наступает в течении трех часов почти в 100% случаев!» - рассказал Иван Никифоров. 

Место обнаружения опасной курятины

Если животное подобрало подозрительную приманку на улице и хозяин заметил это практически сразу, то необходимо эвакуировать из организма предположительно отравленную пищу, спровоцировав рвоту, продолжил ветеринар. 

«Для этого нужно напоить собаку раствором соды или поваренной соли, приготовленным из расчета одна столовая ложка на стакан теплой воды, или раствором перекиси водорода в соотношении с водой 1:1. Но если время упущено и у животного начались судороги, то эту процедуру проводить категорически запрещено», - подчеркнул он. 

Специфическим антидотом (противоядием) изониазида, по словам Ивана Никифорова, является витамин В6 (пиридоксин). «Являясь водорастворимым витамином, пиридоксин не токсичен даже в больших дозах. Наиболее эффективным является внутривенное введение препарата из расчета 1 мл на 5 кг массы тела животного», - заключил специалист. 

Теги: #собаки
Источник: Псковская Лента Новостей
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