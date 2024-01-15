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Общество

Опасные соединения в посуде для еды выявили ученые

15.01.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Ученые в США выявили, что в обычной кухонной посуде и упаковке для продуктов питания содержатся вещества, принадлежащие к группе синтетических соединений (PFAS), которые могут привести к серьезным заболеваниям, таким как рак и остеопороз. В частности, это перфтороктановая и перфтороктансульфоновая кислоты, они также присутствуют в некоторых товарах личной гигиены, ковровых покрытиях и пене для пожаротушения.

Исследование распространения веществ PFAS было проведено Геологической государственной службой США. Организация обнаружила более 12 тысяч видов этих веществ примерно в половине американских систем водоснабжения, что свидетельствует о их широком распространении. Данные вещества уже обнаружены в крови около 97% американцев, пишет RuNews24.

PFAS классифицированы как потенциально канцерогенные и опасны даже при низких концентрациях в крови. По статистике, каждый год в США из-за воздействия этих химикатов заболевают раком около 13 тысяч человек.

Ученые подчеркнули необходимость разработки методов, способных полностью очистить организм человека от этих веществ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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