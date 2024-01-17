Общество

Участники блокады Ленинграда из Псковской области получат единовременную выплату

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с первым вице-губернатором Верой Емельяновой, в рамках которой они обсудили широкий круг вопросов, в том числе подготовку региона к празднованию 80-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области

В Псковской области проживает один ветеран, награжденный медалью «За оборону Ленинграда», а также 151 ветеран — обладатель знака «Житель блокадного Ленинграда». По решению губернатора области, каждый участник тех событий получит к дате единовременную выплату в 10 тыс рублей из областного бюджета. «Есть в этом вопросе какие-либо сложности? Готов ли регион к юбилейной дате?» — спросил Михаил Ведерников.

Вера Емельянова доложила, что средства на выплаты уже направлены в Центры социального обслуживания районов и муниципальных округов, и в ближайшие дни поступят получателям.

Что касается плана памятных мероприятий, то, по словам Первого вице-губернатора, они охватывают разные направления: социальную сферу, культуру, образование.

Центральные события пройдут 27 и 28 января в Пскове. Помимо церемонии возложения цветов к Памятной доске жителям и участникам обороны блокадного Ленинграда и гирлянды Славы к Могиле Неизвестного солдата, по просьбам ветеранов состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра, где прозвучит симфония № 7 «Ленинградская» авторства Дмитрия Шостаковича.

В честь юбилейной даты планируется отметить ветеранов за активную воспитательную работу с молодежью. «Многие из них по-прежнему в строю, проводят встречи, рассказывают ребятам о событиях блокады и Великой Отечественной войны», — отметила Вера Емельянова.

Михаил Ведерников поручил проработать для школьников полноценный образовательный модуль, посвященный блокаде Ленинграда — это могут быть встречи с ветеранами, знакомство с архивными документами, литературой, фильмами, различные интерактивные форматы.

Дополнительно Вера Емельянова доложила об организации медицинской помощи ветеранам: областной госпиталь ветеранов войн реализует программу медосмотра, углубленной диспансеризации. Есть и санаторная программа, том числе с использованием ресурсов программы сотрудничества Союзного государства.

«Держите на личном контроле все мероприятия. День снятия блокады Ленинграда — важная дата для нашей страны. Жители осажденного города прошли нечеловеческие испытания и выстояли перед лицом грозного врага. Важно помнить об этом и бережно передавать память об этом подрастающему поколению», — сказал в завершение Михаил Ведерников.

Отметим, что блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Впереди его жителей ждали 872 дня лишений и потерь, жизни в нечеловеческих условиях под обстрелами и бомбежками.

Для поддержки блокадного Ленинграда жители партизанского края в марте 1942 года с территории Дедовичского района отправили обоз. Более 50 тонн продовольствия везли на 223 подводах. Крестьянские сани прорвались через фронт и добрались в заблокированный город.

Прорыв блокады Ленинграда произошел 18 января 1943 года в ходе операции «Искра». Еще год советские войска продолжали разжимать тиски врага, наступательная операция Ленинградского и Волховского фронтов «Январский гром» завершила дело — Красная Армия отбросила врага от 60 до 100 км от Ленинграда.