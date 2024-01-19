Общество

Нарушения на железнодорожной станции «Новоселье» выявила Псковская транспортная прокуратура

Псковская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о защите прав пассажиров, инвалидов и других маломобильных категорий граждан при эксплуатации пассажирских платформ железнодорожной станции «Новоселье» Октябрьской железной дороги, расположенной в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Псковская транспортная прокуратура

Покрытие островной и береговой посадочных платформ железнодорожной станции «Новоселье» имеет многочисленные ямы, выбоины, нарушения целостности, тактильно-контрастные наземные указатели или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками, а также специальные технические устройства и приспособления для инвалидов и других маломобильных групп населения для перемещения лиц с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой отсутствуют.

Транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление. Суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда в законную силу пока не вступило.