Общество

Псковичи смогут защититься от телефонного спама при помощи бесплатного приложения

МТС запустила бесплатное мобильное приложение «Защитник», с помощью которого можно определить, кто звонит пользователю, даже если номера нет в телефонной книге, а также оперативно пожаловаться на спам-звонки.

Приложение доступно для абонентов любых российских мобильных операторов. Система показывает пользователю и сохраняет в истории вызовов название компании, а также отмечает «пользу» звонка цветом: зеленым — надежные, желтым — предположительно спам, и красные — с наибольшей долей вероятности нежелательные звонки. Ранее этот функционал был доступен только клиентам МТС в приложении «Мой МТС», пишет РИА Новости.

Анализ выполняется на основе технологий Big Data МТС. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Официальное название организации определяется при наличии номера в справочниках и открытых источниках. База номеров обновляется автоматически.

В приложении также можно пожаловаться на нежелательный звонок, нажав на специальную кнопку. В будущем в приложении можно будет настроить блокировку звонков, они будут автоматически перенаправляться на голосовой бот, после чего сервис пришлет полную расшифровку входящего. Приложение бесплатное и не содержит рекламы, в магазинах приложений оно заменит приложение «МТС Кто звонит».

По данным МТС, в 2023 году количество зафиксированных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы выросло на 36% по сравнению с 2022 годом. Чаще всего через телефонные обзвоны продвигают свои услуги банки, микрофинансовые организации, стоматологические клиники, агентства недвижимости, коллекторы, салоны красоты и компании, которые предлагают заработок в интернете