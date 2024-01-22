Общество

Диетолог раскрыла пользу имбиря при простуде и язве желудка

Чай, отвар или настой, приготовленные из корня имбиря, могут быть вспомогательными средствами в борьбе с различными воспалениями, считает врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова. Эти напитки способны улучшить состояние пациента не только при простуде, но и при язвенной болезни желудка, рассказала она.

«Считается, что имбирь обладает противовоспалительными свойствами, как с точки зрения ротовой полости, так и с точки зрения всего желудочно-кишечного тракта. Имбирный чай или отвар рекомендуются при простудных заболеваниях, хотя нужно уточнить, что это может быть лишь вспомогательным средством при медицинском лечении простуды. Также в фитомедицине считается, что настой или чай из имбиря могут применяться при язвенной болезни желудка», – отметила Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik.

В случае простуды можно усилить целебные свойства напитка, добавив к нему лимон и мед, посоветовала диетолог.

«Лимон – известный поставщик основного "противопростудного" витамина С. А мед содержит прополис, который тоже обладает противовоспалительным действием, и микроэлементы, которые будут способствовать укреплению иммунитета. Плюс мед скрасит терпкий вкус имбирного чая, который в хорошей концентрации не всеми может восприниматься как вкусный напиток», – пояснила Татьяна Залетова.

Кроме того, напитки на основе имбиря полезно употреблять при атеросклерозе и избыточной массе тела, продолжила она.

«Можно использовать при начальных этапах атеросклероза, когда уже есть небольшие бляшечки или повышение холестерина, но речь о приеме специальных препаратов пока не идет. Также имбирные напитки за счет своих эфирных масел немного ускоряют обменные процессы и могут служить дополнением к диете, направленной на снижение массы тела», – добавила Татьяна Залетова.

Диетолог уточнила, в каком количестве нужно употреблять имбирный напиток, чтобы получить максимальный эффект.

«Две чашки в день. У напитка должен быть характерный, терпкий вкус, обычно это три-четыре тонких слайса имбиря, которые сначала настояли на кипятке, а потом разбавили. И не нужно сразу начинать пить по две чашки крепкого настоя. Начинать надо со слабого раствора, с одной чашки в день, а дальше смотреть по переносимости. Если все нормально, и мы хотим получить максимальный эффект, то можно увеличивать и концентрацию имбиря в напитке, и частоту его применения», – сказала Татьяна Залетова.

По ее словам, имбирь, как и другие острые продукты, может раздражать рецепторы желудочно-кишечного тракта и вызывать диарею у некоторых людей. При обострении заболеваний ЖКТ употреблять эту пряность противопоказано, предупредила диетолог. Также возможны аллергические реакции на эфирные масла имбиря, особенно у людей с бронхиальной астмой, заключила Татьяна Залетова.