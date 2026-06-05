Всемирный день окружающей среды отмечают сегодня

Всемирный день окружающей среды, установленный организацией объединенных наций и ежегодно отмечаемый 5 июня, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.

Праздник был провозглашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция № A/RES/2994 от 15 декабря 1972 года). Датой проведения выбрано 5 июня — день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году (англ. Stockholm Conference on the Human Environment), за которой последовало создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). В ряде государств этот День является и профессиональным праздником — Днем эколога.

Человек является творением и одновременно создателем своей окружающей среды, которая обеспечивает его физическое существование и предоставляет ему возможности для интеллектуального, нравственного, социального и духовного развития. В ходе долгой и мучительной эволюции человечества на нашей планете была достигнута такая стадия, на которой в результате ускоренного развития науки и техники человек приобрел способность преобразовывать многочисленными путями и в невиданных до сих пор масштабах свою окружающую среду. Оба аспекта окружающей человека среды, как естественной, так и созданной человеком, имеют решающее значение для его благосостояния и для осуществления основных прав человека, включая даже право на саму жизнь.

Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды и побудить как можно больше людей предпринимать действия, для того чтобы не допустить, чтобы растущая нагрузка на природные системы жизнеобеспечения планеты достигла критической точки.

Человечество слишком долго эксплуатировало и разрушало экосистемы планеты Земля. Каждые три секунды мир теряет размером с футбольное поле территорию леса, за последнее столетие была уничтожена половина водно-болотных угодий и коралловых рифов планеты, ежегодно в водные экосистемы попадает 11 миллионов тонн пластиковых отходов, и от этого страдают 800 видов морских и прибрежных организмов. Из-за утраты экосистем мир лишается таких «поглотителей углерода», как леса и торфяники. Уровень мировых выбросов парниковых газов увеличивался три года подряд, и планета находится в одном шаге от возможного катастрофического изменения климата.

Температура атмосферы растет слишком быстро, поэтому люди и природа не могут к этому приспособиться; сокращение ареалов обитания угрожает потерей около миллиона видов; мы продолжаем загрязнять воздух, почву и воду.

Во всем мире экосистемы находятся под угрозой. От лесов и засушливых земель до сельскохозяйственных угодий и озер — природные пространства, от которых зависит существование человечества, близки к точке невозврата. 40% земель планеты деградирует, что непосредственно затрагивает половину населения планеты. С 2000 года количество и продолжительность засух увеличилось на 29%. Если не принять срочных мер, то к 2050 году от засух могут пострадать более 75% населения планеты. А ведь планета посылает нам сигналы — рекордные температуры, все более сильные лесные пожары, штормы и тающие на глазах ледники.

Кроме того, появление КОВИД-19 показало, насколько катастрофическими могут быть последствия утраты экосистем. Сокращая площадь естественной среды обитания животных, мы создали идеальные условия для распространения патогенов, в том числе коронавирусов.

Решение этой проблемы заключается в преобразовании нашей экономики и общества. Они должны быть инклюзивными, справедливыми и взаимосвязанными с природой, пишет calend.ru. Мы должны перейти от причинения вреда планете к ее исцелению. Необходимо дать народам мира возможность активно содействовать устойчивому и справедливому развитию, способствовать пониманию того, что основной движущей силой изменения подходов к природоохранным вопросам являемся мы сами, наше общество. А также разъяснять полезность партнерских отношений, с тем, чтобы у всех стран и народов было более безопасное и благополучное будущее.

Сегодня, традиционно, Всемирный день окружающей среды — «народное событие», сопровождающееся такими мероприятиями, как уличные митинги, парады велосипедистов, «зеленые» концерты, конкурсы сочинений и плакатов в школах, посадка деревьев, кампании по регенерации отходов и уборке территории и др. Во многих странах это ежегодное событие используется для привлечения внимания и инициирования действий на политическом уровне, а также дает возможность подписать или ратифицировать международные конвенции по окружающей среде.

Всемирный день окружающей среды — это событие как для каждого человека, так и для всего мира. С начала празднования в 1972 году, жители многих стран провели многотысячные мероприятия, начиная с уборки вокруг своего дома, посадки деревьев и заканчивая борьбой с преступлениями против дикой природы. За эти годы тысячи людей из разных стран и социальных секторов приняли участие в специальных мероприятиях по защите окружающей среды. И сегодня этот День дает возможность каждому из нас принять на себя ответственность за заботу о нашей планете и активно способствовать изменениям.

Каждый год этот праздник проходит под определенным девизом, тема дня и место проведения основных международных мероприятий определяется представителями ООН.

Так, в разные годы темами Всемирного дня окружающей среды были: «Только одна Земля», «Вода — ключевой ресурс жизни», «Только одно будущее для наших детей — развитие без разрушения», «Организация сбора, удаления и захоронения опасных отходов: кислотные дожди и энергия», «Дерево для мира», «Молодежь: население и окружающая среда», «Изменение климата. Необходимость глобального партнерства», «Бедность и окружающая среда — разорвать порочный круг», «Одна Земля — одна семья», «Ради жизни на Земле — спасем наши моря», «Войти во Всемирную паутину жизни», «„Зеленые города“: План для планеты!», «Нужны моря и океаны! Живыми, а не мертвыми», «Леса: используя услуги природы», «Думай. Ешь. Сохраняй», «Подними свой голос, но не уровень моря!», «Борись за дикую природу», «Семь миллиардов снов. Одна Планета. Потребляй с осторожностью», «Политика абсолютной нетерпимости к незаконной торговле дикими животными», «Бой загрязнению пластиком», «Бой загрязнению воздуха», «Биоразнообразие и жизнь человека», «Переосмыслить. Воссоздать. Восстановить», «Наша земля. Наше будущее. Мы — #ПоколениеВосстановления», «Победить пластиковое загрязнение» и другие.