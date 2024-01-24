Общество

Необоснованной выплаты удалось избежать предпринимателю при содействии псковского бизнес-омбудсмена

Выплаты необоснованной задолженности по теплоснабжению удалось избежать предпринимателю при содействии уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате бизнес-омбудсмена, Арбитражный суд Псковской области отказал муниципальному предприятию во взыскании задолженности за теплоснабжение в размере почти 70 тыс. рублей с предпринимателя Островского района.

Ранее предприниматель обратился в адрес бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева с жалобой на муниципальное предприятие. Предметом спора стало необоснованное одностороннее повышение тарифа за теплоснабжение и отказ в отключении несогласившегося с новыми условиями абонента от сетей.

Предприниматель – владелец небольшого деревенского магазина, для которого оплата за тепло по увеличенному в несколько раз тарифу оказалась существенной и непосильной, более того, муниципальное предприятие без его согласия продолжало выставлять счета по новому тарифу и формировать задолженность, поэтому в целях оказания содействия в судебный спор на стороне предпринимателя вступил общественный помощник уполномоченного.

Доводом предприятия стал тот факт, что в связи с прекращением государственного регулирования тарифа на тепловую энергию были разработаны и приняты новые тарифы. МУП посчитало, что т.к. новые договоры заключаются на новых условиях, то и прежние договоры должны быть приведены в соответствие.

Суд в свою очередь отметил, что в данном случае, т.к. тариф нерегулируемый, оплата за поставленный ресурс может осуществляться только на основании соглашения сторон. Вместе с тем, соглашения об изменении цены сторонами достигнуто не было, а оказанная услуга по поставке теплоснабжения была оплачена предпринимателем полностью в рамках сумм, ранее установленных договором.

Таким образом, суд пришел к выводу, что требование о дополнительной выплате образовавшейся задолженности за теплоэнергию безосновательны и встал на сторону предпринимателя. Решение вступило в законную силу.