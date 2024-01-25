Общество

Эвакуацию жителей блокадного Ленинграда покажут реконструкторы в Невеле

Военно-историческая реконструкция «Дорога жизни», посвященная 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, пройдет в Невеле 27 января. Реконструкция будет демонстрировать эпизод эвакуации жителей из блокадного Ленинграда по «Дороге жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в невельском клубе «Моторы Победы».

«Вас ждет историческая реконструкция, дети и взрослые, стилизованные под тот период, под жителей блокадного Ленинграда. Оригинальная восстановленная до ходового состояния боевая техника ГАЗ-67, плавающий танк Т-38, в том числе и ГАЗ-АА ("полуторка") — именно она взяла на свои плечи в тот период все тяготы перевозок по "Дороге жизни". Вооружение и амуниция того периода обоих армий. От поискового отряда "Гвоздика" будет палатка с различными артефактами. От приглашенных к участию настоящих жителей блокадного Ленинграда можно будет услышать историю, как оно было в те года. Да и самим спросить у них непосредственно», - рассказали в клубе «Моторы Победы».

После реконструкции состоится награждение победителей и участников детского конкурса «Ладога — дорога жизни... Память не стерли года!», который проводят на территории Невельского района. Лучших наградят дипломами и ценными подарками.

Мероприятие состоится в районе городского пляжа города Невеля со стороны улицы Михайлова, начало в 14.00

Организаторы - невельский клуб «Моторы Победы», дом культуры «Культура и досуг» Невельского района, муниципальное бюджетное учреждение «Лидер» Невельского района, поисковый отряд «Гвоздика».