Общество

Акция «Хлеб той зимы» в девятый раз пройдет в Пскове

В день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, в Пскове уже в девятый раз пройдёт патриотическая акция «Хлеб той зимы». Площадка акции развернётся с 13:00 до 18:00 на пересечении улиц Ленина и Пушкина, в сквере напротив Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: «Волонтеры Победы»

«Хлеб той зимы» – одно из ключевых мероприятий регионального проекта «Чтобы помнили», основанного на интерактивном подходе и погружении в атмосферу военного времени. В 2024 году участники акции смогут самостоятельно заполнить хлебные карточки, забрать на память репринты газет и партизанских листовок, получить «Ленточку ленинградской Победы» и узнать больше о партизанском обозе, который связывает блокадный Ленинград с Псковской землёй.

На площадке акции будут также представлены информационные материалы и советские агитационные плакаты, посвящённые блокадному городу.

Фото: «Вечевой орден»

В 2024 году акцию проводит Псковская региональная общественная молодёжная организация «Вечевой орден» при поддержке Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и регионального отделения «Движения первых».