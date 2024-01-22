Общество

Псковичи смогут узнать больше о подвиге героев-ленинградцев в онлайн-игре «Январский гром»

Международная историческая интеллектуальная онлайн-игра «Январский гром» пройдет 27 января, в день 80-летия полного освобождения города-героя Ленинграда от фашистской блокады, на сайте январскийгром.рф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Интерактивный формат посвящен подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда, операции «Январский гром» по полному снятию блокады, а также периоду восстановления города после его освобождения. Участники игры, используя собственные знания, логику и сообразительность, ответят на вопросы, посвященные ключевым событиям, жителям и освободителям блокадного города. Основными целями и задачами мероприятия является воспитание чувства гордости за подвиги предков и изучение истории в досуговой форме.

Сыграть и проявить себя сможет любой желающий старше 14 лет из любой точки мира.

Сама игра 27 января пройдет на 5 языках: русском, английском, испанском, французском и арабском. Для удобства игроков будет проведено две трансляции: в 11:00 и 17:00 по московскому времени. Для каждой подготовлены уникальные пакеты вопросов, разработанные совместно с профессиональными историками.

По итогам каждой из двух игр будут определены по 10 лучших участников из России и 5 игроков из других стран, которые получат призы от организаторов.

Отметим, что историческая экспертиза всех вводных игры «Январский гром» осуществляется специалистами Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества. Организаторами игры выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и комитет молодежной политики Ленинградской области.