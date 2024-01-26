Общество

Подвиг ленинградцев вспомнили в псковском Штабе общественной поддержки

В Штабе общественной поддержки Псковской области состоялось мероприятие, посвященное 80-летию полного прорыва блокады Ленинграда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фото здесь и далее: Штаб общественной поддержки Псковской области

Сотрудники библиотек, писатели, жители города Пскова, молодежь вспомнили трагические события, почтили память павших и посмотрели видеоролик «Подарок блокадному Ленинграду» - лауреат 2-й степени межрегионального конкурса, посвященного 80-летию снятия блокады Ленинграда. В нем рассказывается о легендарном партизанском обозе, который отправился в осажденный Ленинград 5 марта 1942 года из деревни Нивки Дедовичского района и стал для ленинградцев настоящим спасением.

В этот памятный день псковские писатели и поэты презентовали книгу «ПоZывной – Россия. Поэзия нового времени». Она является итогом литературно-просветительского проекта, реализованного в 2023 году псковским отделением Союза писателей России.

Перед гостями выступил председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Андрей Бениаминов. Он рассказал о книге и представил двух авторов – Надежду Камянчук и Валентину Алексееву, которые прочитали свои патриотические стихи.