Общество

Ветер до 15 метров в секунду прогнозируют в Псковской области 1 февраля

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 1 февраля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами сохранится гололедица.

Прогнозируется ветер юго-западных, западных направлений со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток будет находиться в диапазоне от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что температурный фон в Псковской области в первых двух декадах февраля ожидается существенно ниже климатической нормы, в третьей декаде – близким к норме или немного выше.