Общество

Миграционные процессы в Псковской области станут темой брифинга в пресс-центре ПЛН

Итоги работы управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области за 2023 год станут темой очередного онлайн-брифинга, который сегодня, 1 февраля, состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Сколько в прошлом году на территорию псковского региона прибыло иностранцев и лиц без гражданства и сколько человек выехало? Из каких стран чаще всего приезжали в Псковскую область в прошлом году и с какой целью? Как в регионе обстоят дела с трудовой миграцией? Как за год изменилась статистика нарушений миграционного законодательства?

На эти и многие другие вопросы, касающиеся миграционных процессов, ответит начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров.

Начало брифинга — в 15.00. Как обычно, из пресс-центра будет вестись видеотрансляция.