Общество

«Разрушающее мозг» блюдо назвала диетолог

Жареная картошка является одним из самых вредных блюд - из-за высокого гликемического индекса оно приводит к повышению уровня сахара в крови, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Дело в том, что при злоупотреблении этим продуктом возникают проблемы с кровообращением и воспалительные процессы в организме.

Помимо прочего, сгущается кровь, из-за чего возрастает риск образования тромбов, предупредила Соломатина.

Соломатина заявила, что жареную картошку можно назвать ломающим мозг блюдом, пишет RuNews24.

«Мозг начинает недополучать кислород и питательные вещества. Из-за этого он "ломается", то есть многие нейроны погибают», — сказала диетолог.