Общество

Свыше 200 тысяч пассажиров планирует перевезти псковский аэропорт в 2024 году

Нарастить пассажиропоток до 200 тысяч человек планирует Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» в 2024 году. Об этом директор аэропорта Артем Тарасов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Пассажиропоток говорит сам за себя. Если в 2019 году мы перевезли 19-18 тысяч пассажиров, в прошлом году перевезли уже 152 тысячи. И это не предел, в этом году планируем более 200 тысяч пассажиров перевезти», - сказал Артем Тарасов.

Гость студии отметил, что аэропорт постепенно модернизируют. Содержанием и развитием аэропорта занимается компания «Новапорт холдинг».