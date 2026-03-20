В дежурные сутки за год полиция Пскова раскрыла почти 70 преступлений

Увеличилось число преступлений, раскрытых в дежурные сутки, сообщил начальник УМВД по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин во время отчёта за прошедший год на заседании Псковской городской Думы 20 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наблюдается рост как общей раскрываемости преступлений (46,6%, +9,1% к аналогичном периоду прошлого года), так и преступлений, следствие по которым обязательно (42,4%, +15,4%), в том числе, относящихся к категории тяжких и особо тяжких (52,9%, +12,5%)», - сказал Сергей Сурин.

Раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, грабежей, разбоев составила 100%.

Возросла раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, краж, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 158 УК РФ, краж транспортных средств, превентивных составов преступлений.

Увеличилось число преступлений, раскрытых в дежурные сутки (68 в этом году, в прошлом - 62, +9.7%).