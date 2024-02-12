Общество

Дождь и снег прогнозируют в Псковской области 13 февраля

Небольшой, местами умеренный снег ожидается на территории Псковской области 13 февраля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, по югу области пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах образуется гололедица.

Прогнозируется ветер восточных направлений со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток будет находиться в диапазоне от -4 до +1 градуса, ночью по северу области столбик термометра опустится до -8 градусов.

Атмосферное давление будет низким.