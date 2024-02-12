Общество

СОБЫТИЕ: Круглый стол псковского реготделения РВИО к 100-летию Александра Матросова

Мероприятия по случаю двух значимых дат - 80-летия освобождения Псковской области и 100-летия со дня рождения Александра Матросова - прошли в Великих Луках 9 февраля.

Члены реготделения РВИО и почетные гости возложили цветы к могиле Александра Матросова и ознакомились с экспозицией краеведческого музея Великих Лук, посвященной Великой Отечественной войне. Экскурсию провёл почетный гражданин города и краевед Владимир Орлов.

Затем краеведы, общественники, кадеты и другие участники круглого стола заслушали доклады о подвигах героев Великой Отечественной войны, о Великолукской наступательной операции и освобождении города в январе 1943 года, о подвигах «псковского Сусанина» Матвея Кузьмина и Александра Матросова. Также на мероприятии представили нового руководителя местного отделения РВИО в Великих Луках. Им стал декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, кандидат исторических наук, доцент, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков. Новый руководитель поблагодарил за оказанное ему доверие и отметил, что работа по изучению и сохранению военной истории города продолжится.