Общество

«ГорДозор»: Генезис псковского вандализма. Сломанный барсик как феномен бытовой повседневности. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 февраля.

В последнее время актами вандализма псковичей не удивить. Новости о пострадавших объектах практически не сходят с лент. Один из недавно появившихся барсиков уже успел пострадать, но вовремя был спасен сотрудниками администрации.

Как появляются вандалы? Существуют ли действенные меры воздействия на них? И как защитить то, что можно разломать или разбить? В этих вопросах в новом выпуске программы «ГорДозор» разбирались ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.