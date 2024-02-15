Общество

Врачи поговорили на равных со студентами в Пскове

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая и главный детский травматолог Псковской области Евгений Васильев поговорили на равных со студентами Псковского медколледжа в Региональном избирательном штабе в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фотографии: Региональный избирательный штаб

Известные врачи Пскова провели диалог на равных «Молодежь: Медицина и технологии будущего». Поговорить с ними пришли студенты медицинского колледжа, которые уже совсем скоро станут дипломированными фельдшерами и медсестрами. Стороны обсудили достижения и грандиозные успехи в медицине, поговорили про развитие здравоохранения, а также об активной жизненной позиции. Говорили также о проходящем в эти дни в Москве форуме «Технологии будущего», о передовых разработках и технических решениях в области медицины.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая отметила, что с каждым годом интерес к медицине растет, молодёжь выбирает медицинскую профессию.

«Вы выбрали самую лучшую на свете профессию, которая позволит реализоваться в жизни так, как вы хотите. Это может быть лечебный процесс, диагностическое направление, технологии здравоохранения, работа в статистике или отделе организации здравоохранения. Специальность эта позволяет всю жизнь учиться и получать дополнительные компетенции, расширять свои возможности. Закончив колледж, вы можете сразу пойти работать, а можете поступить в вуз и получить высшее медицинское образование. В этом году в нашем Псковском университете будет первый выпуск врачей. Здесь на месте будет комиссия по аккредитации. Здесь будут основные ординатуры. У вас не должно быть страха, что вы ошиблись и выбрали не то. Интересуйтесь тем, что вам нравится, на практике старайтесь больше общаться с медицинскими работниками, и они передадут вам жизненный и практический опыт, который поможет быстрее реализоваться в профессии», – посоветовала будущим фельдшерам Галина Невалённая. Она добавила, что помимо знаний должно быть желание помочь пациенту.

Главный детский травматолог Псковской области Евгений Васильев поддержал Галину Невалённую и подчеркнул, что в медицинской профессии нельзя подходить к работе формально.

«Человек – лучшее создание. Когда вы начнете понимать, как работает человеческое тело, вы начнете творить чудеса. Действуйте не для себя, а для человека, в интересах того, кому вы оказываете помощь. Будьте влюблены в свою профессию, и тогда все обязательно получится», – сказал Евгений Васильев.

Галина Невалённая сказала, что благодаря активному развитию медицины стало гораздо больше шансов вылечить бесследно раковые заболевания, которые раньше считались приговором. Она подчеркнула, что иммунитет любит хорошее настроение, чтобы человек был довольным, счастливым, добрым и спокойным, тогда и плохие клетки не развиваются.

«Наука сегодня достигла невероятных успехов. Первичное звено раньше испытывало проблемы даже в рентген-диагностике. Теперь есть цифровой рентгеновский снимок, современный компьютерный томограф. Мы можем видеть сосуды, изменения мягких тканей, проводить эндоскопическое исследование и выводить изображение на экран», – сказала Галина Невалённая. Обращаясь к студентам, она уточнила, что результат их работы будет зависеть от целеустремлённости. «Когда начнёте работать, не важно, какого уровня будет должность, вы будете испытывать удовлетворение от того, что вы помогли человеку. Это присуще каждому медику. Никогда не сдавайтесь и не поддавайтесь унынию», – порекомендовала главный врач городской поликлиники.

В ходе встречи шла речь о важности поддержания здорового образа жизни, своевременного прохождения диспансеризации, соблюдения календаря прививок и способах борьбы со стрессом и лучшей в мире медицине. Опытные врачи рассказали о своих первых шагах в профессии и пожелали студентам успешного завершения учёбы в колледже.

«Эта профессия всегда будет необходима. Вы счастливые люди и должны гордиться тем, что вы медицинские работники», – сказали спикеры и поблагодарили педагогов колледжа, которые щедро делятся с молодым поколением своими знаниями.