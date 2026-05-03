Адвокат предупредила о лишении свободы за осквернение георгиевской ленты

Лишение свободы на срок до трех лет грозит за осквернение георгиевской ленты в России, а если это сделано с использованием средств массовой информации и интернета, то наказание предусматривает до пяти лет заключения. Об этом рассказала адвокат Наталья Малиновская.

«Законодательно запрещено именно осквернение георгиевской ленты, которое подпадает под действие ч. 3 и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. Часть 3 данной статьи устанавливает ответственность в виде штрафа до 3 млн рублей, обязательных работ до 360 часов, исправительных работ до года или принудительных работ до трех лет», - сказала она, подчеркнув, что наиболее тяжким наказанием является лишение свободы на срок до трех лет, пишет ТАСС

Малиновская добавила, что осквернение георгиевской ленты (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) группой лиц (по предварительному сговору или без такового), организованной группой или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (в последнем случае - даже если это совершено одним человеком), являются отягчающими обстоятельствами. «В таких случаях размеры штрафа, величина иных наказаний, сроки лишения свободы увеличиваются (штраф установлен в размере от 2 до 5 млн рублей, лишение свободы - на срок до пяти лет)», - добавила адвокат.