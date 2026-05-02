Названы причины роста кариеса и аномалий прикуса у детей

Рост кариеса у детей связан с изменением питания - современные дети стали чаще употреблять мягкую пищу и шоколад, рассказала стоматолог Мариам Кикалеишвили.

«Раньше дети не ели столько шоколада и сладостей. Сегодня же это ежедневная норма. Кроме того, блендерная еда влияет на формирование челюсти и вызывает аномалии прикуса», — отметила специалист.

По ее словам, чрезмерно мягкая пища не дает достаточной нагрузки на зубы и челюсть, что приводит к неправильному развитию и повышает риск стоматологических проблем, пишет РИА Новости.