Мошенники начали убеждать детей уходить из дома и требовать выкуп у родителей

Телефонные мошенники убеждают детей уходить из дома и не выходить на связь, а затем запугивают их родителей, сообщая что те находятся в заложниках, и требуют выкуп, рассказали в отделении Национального центра помощи «Спас Град».

В организации рассказали, что мошенники зачастую находят детей-жертв в онлайн-играх и, например, предлагают им что-то купить. После оплаты злоумышленники начинают пугать несовершеннолетних тем, что они якобы перевели деньги запрещенной организации, и теперь родителям грозит уголовная ответственность. При этом ребенку внушают, что спасти взрослых может только он, но рассказывать об «особо секретной миссии» никому нельзя, пишет РИА Новости.

«Затем преступники под различными предлогами убеждают детей покинуть жилье, после связываются с родителями и сообщают, что ребенок якобы у них, и требуют выкуп», - рассказали в организации.

При этом мошенники убеждают детей, что им нельзя отвечать на звонки и общаться с родными. Кроме того, они сами или через посредников вызывают для несовершеннолетних такси.