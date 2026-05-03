Юрист рассказал, когда дипфейки станут уголовным преступлением

Дипфейки, особенно откровенного содержания, станут уголовным преступлением в большинстве развитых стран в течение 1-2 лет из-за того, что они несут угрозу как частной жизни граждан, так и общественной безопасности, таким мнением поделился старший юрист MWS AI (входит в «МТС Web Services») Кирилл Дьяков.

«Большинство развитых стран и крупнейшие развивающиеся экономики, включая Россию, будут вынуждены криминализировать дипфейки - в особенности откровенного содержания. Это произойдет в течение года-двух, поскольку такие материалы несут серьезную угрозу как частной жизни граждан, так и общественной безопасности», - сказал он.

Так, в качестве первого шага юрист считает разумным принятие закона, который криминализирует публикацию интимных дипфейков без согласия изображенного человека и обяжет платформы удалять такой контент, пишет РИА Новости.

По его словам, сегодня в мессенджерах работают не менее 100 ботов, а в интернете - сотни сайтов, позволяющих «раздеть» человека без его согласия. Это создает наибольшую угрозу для уязвимых групп населения и порождает новые виды буллинга в школах, шантажа и вымогательства.

Дьяков также обратил внимание на риски для самих пользователей подобных сервисов. «Никто не знает, где физически расположены эти приложения, кем созданы и с какой целью. В случае криминализации все данные пользователей, а значит, и свидетельства противоправных действий могут оказаться в руках злоумышленников», - считает он.