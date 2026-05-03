На всей территории Псковской области объявлена беспилотная опасность, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Мах.

«Введены ограничения связи и интернета. Напоминаю — это делается для нашей с вами безопасности!» — подчеркнул глава региона.

Возможен внештатный режим работы аэропорта Псков. Оперативные службы перешли в усиленный режим.

«Южные и восточные районы Псковской области — особое внимание. Работает ПВО. Напоминаю, приближаться к местам падения БПЛА и тем более прикасаться к обломкам - смертельно опасно», — сказал Михаил Ведерников.

Любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА следует незамедлительно сообщать по телефонам 112 и 72-52-00.