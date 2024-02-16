Общество

До +6 градусов прогреется воздух в Псковской области 17 февраля

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 17 февраля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, на дорогах местами образуется гололедица.

Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду, днем местами возможны порывы от 15 до 18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -3 до +2 градусов, днем столбик термометра +1 до +6 градусов.

Атмосферное давление будет низким.