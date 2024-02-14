Общество

Снегопад вновь обрушится на Северо-Запад России

С конца минувшей недели Русскую равнину терзает активный атмосферный фронт. Снег в его зоне тоже идёт, но до сегодняшнего дня гораздо больше проблем доставляли ледяные дожди, сообщает метеоцентр «Фобос».

Атмосферный фронт всю неделю дрейфует по Русской равнине, и на первый взгляд, движется хаотично. Но на самом деле, его перемещения определяет антициклон над северо-востоком Европейской России. Сначала этот очаг позволил фронтальному разделу пробиться вглубь Евразии, но во второй половине недели начал усиливаться. И к настоящему моменту он выдавил облачные поля на запад России. Сегодня ледяные дожди будут идти в небольшой зоне – от Смоленска до Липецка. А основные снегопады накроют центральные области.

В Москве, например, сильный снег уже пошёл, и будет продолжаться ближайшие сутки. Заметать город будет даже сильнее, чем во время недавнего циклона «Ольга»: выпадет до 14 мм осадков. А из-за того, что столица до сих пор остаётся под слоем льда после ледяного дождя, сугробы не будут оседать под весом новых осадков. И за ближайшие сутки вырастут на 10–13 см.

«Сегодняшний день – финальный аккорд для активного фронта: уже в пятницу погода успокоится, и фронтальных раздел практически лишится своих запасов влаги. Но есть и плохая: в выходные погода опять испортится. В Россию пробьётся новый атлантический циклон, и на Северо-Западе и в центральных областях усилятся осадки. Местами снова не исключены ледяные дожди», - говорится в сообщении синоптиков.

В этот раз основной удар стихии примет на себя Вологодчина. В самой Вологде метель будет еще сильнее московской: выпадет 17 мм осадков, а это 2/3 от месячной нормы. При этом в городе резко потеплеет, ведь в циркуляции нового вихря в Россию хлынут очень теплые океанические воздушные массы. И в первую очередь это прочувствуют на себе жители северной половины Русской равнины.