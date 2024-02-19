Общество

Кому проиндексируют пенсии в апреле, ответили в СОЦПРОФ

В начале 2024 года в России проиндексировали пенсии, а также другие социальные выплаты. До конца года вступит в силу еще несколько важных решений. Кому положено повышение пенсии, Псковской Ленте Новостей рассказали в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ.

В стране существуют различные виды пенсий. Страховая пенсия назначается по старости, инвалидности или в случае потери кормильца. Размер и право на страховую пенсию зависят от возраста, стажа и пенсионных коэффициентов. Накопительная пенсия формируется из пенсионных накоплений, но до 2025 года отчисления приостановлены. Социальная пенсия выплачивается тем, кто не способен работать и не имеет достаточного страхового стажа. Государственная пенсия предоставляется по разным основаниям, таким как старость, инвалидность или выслуга лет.

С 1 января 2024 года пенсии для неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,5%. С 1 апреля 2024 года произойдет индексация социальных пенсий на тот же процент.

Страховая пенсия - это ежемесячная выплата, которая компенсирует потерю возможности работать из-за старости или инвалидности. Это право также принадлежит нетрудоспособным лицам, состоявшим на иждивении умершего застрахованного лица. В России пенсионный возраст постепенно повышается: для женщин - от 55 до 60 лет, для мужчин - от 60 до 65 лет. В 2024 году женщины пойдут на пенсию в возрасте 58 лет, а мужчины - в возрасте 63 лет. Страховая пенсия по инвалидности назначается лицам, признанным инвалидами I, II или III группы. Размер такой пенсии зависит от накопленного пенсионного коэффициента и группы инвалидности. Право на страховую пенсию по потере кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего, которые были на его иждивении.

Размеры и условия назначения каждого вида пенсий определены законодательством и рассматриваются индивидуально для каждого получателя.