Общество

Почти 50% псковичей готовы работать в компаниях малого бизнеса — опрос

Половине (40%) опрошенных жителей Псковской области скорее важен размер компании при трудоустройстве – этот критерий они оценили 3,2 балла из 5 возможных. Наименее значим размер компании для респондентов возрасте от 45 до 54 лет (29%) и от 55 лет и старше (43%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

При этом сразу 49% опрошенных псковичей при прочих равных предпочли бы работать в компаниях малого бизнеса (со штатом до 100 сотрудников). Такое предпочтение характерно для молодежи в возрасте 18-24 лет (50%), а также для респондентов старших возрастов 45-54 лет (49%) и от 55 лет (53%. Среди профессий, которых скорее привлекает работа в малом, а не крупном бизнесе, выделяются маркетологи (58%), работники транспорта и логистики (56%), сферы розничной торговли (52%) и административный персонал (51%).

Основные преимущества, которое люди выделяют при трудоустройстве в малом бизнесе, – большая, чем в крупных компаниях, значимость каждого сотрудника (61%) и атмосфера в коллективе (50%) (вопрос предполагал множественный выбор ответов). Также часто выделяли отсутствие бюрократии (40%), гибкость рабочих процессов (46%) и возможность быстрее реализовать себя (42%). Реже выделяли среди преимуществ работы в небольших компаниях меньшее число этапов собеседований, более быстрый процесс трудоустройства, интересные проекты/опыт и возможности для обучения.

С другой стороны, по мнению, респондентов, которые хотели бы работать в крупной компании или среди тех, кого не привлекает работа в маленькой компании, основные недостатки работы в малом бизнесе – это непрогнозируемые карьерные перспективы (59%). Также отпугивают риски выплаты серой зарплаты (40%), отсутствие соцпакета (42%) и неизвестность компании на рынке труда (32%).

Местные жители, скептически настроенные к работе в малом бизнесе, рассказали при этом, что изменит их отношение:

уровень зарплаты (89%),

наличие интересных проектов (58%),

удобное месторасположение (близость к дому) (43%),

график работы (30%),

известность и престижность работы в компании (20%).

«Несмотря на мнение, что карьеру в малом бизнесе не построишь, наш опрос показал, что больше половины респондентов готовы работать в небольших компаниях. А тех, кто категорически не рассматривает для себя такой формат трудоустройства, — менее 5%. В опросе выявлены основные факторы, которые могли бы повлиять на четверть тех, кто скорее сомневается при выборе между небольшой и крупной компанией. Это поможет тысячам компаний малого бизнеса по всей стране определить свои преимущества перед корпорациями и успешно конкурировать за людей в условиях дефицита», — сказала эксперт hh.ru по найму в малом бизнесе Оксана Субботина.