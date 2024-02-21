Общество

До +3 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 22 февраля

Облачная погода, днем с прояснениями ожидается на территории Псковской области 22 февраля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью в большинстве районов пройдет небольшой снег, в том числе мокрый, днем в некоторых частях региона возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

На дорогах сохранится гололедица. Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от 0 до -3 градусов, днем столбик термометра покажет от 0 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет низким.