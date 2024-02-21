Общество

На Русской равнине начинается мощная и затяжная оттепель

Сегодня на северо-запад Русской равнины прорвётся новый атлантический циклон. Осадков он принесет немного, но гораздо важнее, что они даже не везде будут выпадать в виде снега. Ведь в циркуляции вихря в Россию хлынет поток хорошо прогретого океанического воздуха, сообщает метеоцентр «Фобос».

Сегодня оттепели захватят только крайние западные области. А на большей части европейской территории сохранится отрицательная температура. Но в течение недели тёплый поток станет захватывать всё новые и новые регионы, и к выходным показания термометров поднимутся выше 0° даже в центральных областях, в Черноземье и на всём Русском Севере.

В Москве сегодня ещё −2° и небольшие снегопады. Но уже завтра в мегаполисе потеплеет до 0°. А с пятницы и вовсе мартовские +2…+4°. Для столицы в таком прогнозе есть и позитивные, и негативные моменты. На городских улицах местами сохраняются скользкие участки, а на пике потепления наледь сама по себе разрушится.