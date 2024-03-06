Общество

Самый дружный округ

Овсище - микрорайон, который в последнее время активно растет и развивается. И причина тому не только жилищное строительство. Очень много для благоустройства района делают его жители при активной поддержке депутата Псковской городской Думы по округу №12 Григория Стороненкова. Итоги такой работы за 2023-й год и планы на этот год были озвучены на встрече совета округа, которая прошла накануне 8 марта. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Движущая сила

Приветствуя участников встречи, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко отметил, что в зале собрались «самые небезразличные люди 12-го округа».

«Такие встречи, которые стали регулярными на вашем округе, не рождаются сами по себе. Для этого должен быть центр притяжения. Этим центром притяжения является ваш депутат - Григорий Стороненков. Нет такого двора, такой дорожки и дороги, которой бы он не знал и по которой не прошел своими ногами. Про таких говорят: способен свернуть горы. Но Григорий Иванович сам бы эти горы не сдвинул, не будь у него таких помощников, как вы», - отметил Александр Гончаренко.

Председатель Псковской городской Думы напомнил, что встреча традиционно проходит в канун 8 марта, потому что именно женщины - это движущая сила в любых делах. От имени депутатского корпуса Псковской городской Думы он вручил благодарственные письма «за активное участие в создании и деятельности территориального общественного самоуправления на территории Пскова» самым активным представительницам округа: председателю ТОС «Тиконд Ретро» Татьяне Деренских, руководителю ТОС «VIP-персоны» Анне Григорьевой и первому председателю многоквартирного дома №45 по ул. Ижорского Батальона Надежде Карпеевой.

Другие участницы встречи тоже не остались в этот день без внимания - каждая получила по букету весенних тюльпанов. «Вы для нас являетесь источником вдохновения для новых открытий. Я хотел бы пожелать вам тепла, любви и внимания со стороны нас, мужчин. Счастья, тепла и солнца в душе», - поблагодарил женскую часть совета округа Григорий Стороненков.

Также «в стихах и прозе» женщин поздравили председатель Совета ветеранов округа Владимир Скочко и историк-краевед Олег Ивченко.

«Вода камень точит»

Затем от поздравлений участники встречи перешли к итогам и планам работы округа. Депутат Григорий Стороненков выступил с традиционным отчетом за прошедший год. Причем, не побоялся начать с проблем, которые так и не удалось решить в 2023 году. Это затянувшееся проектирование улиц Алехина и Технической и создание кабинета врача-педиатра в Овсище. Эти вопросы вновь будут озвучены на ежегодном объезде округа перед главой города Пскова. «В этом году опять эти вопросы будут подняты. Вода камень точит», - заметил депутат.

Еще один важный для микрорайона вопрос - обустройство школьного стадиона - постепенно решается: в прошлом году было выделено финансирование на создание беговой дорожки и установлены тренажеры. «Физически работы будут выполнены в начале этого года. Стадион потихонечку преображается и становится более современным»,- сказал Григорий Стороненков.

Более оперативно решаются вопросы приведения в порядок дорог. «Ямочный ремонт делается ежегодно по заявкам, которые мы пишем. И надо отдать должное, администрация слышит и быстро реагирует», - отметил депутат.

Так, восстановлены изношенные слои асфальта на улице Олега Кошевого, Ижорского Батальона, Леона Поземского.

Также завершен ремонт улицы Алмазной, которая была самым проблемным участком округа: отсутствовало освещение, состояние дорожного покрытия доставляло автолюбителям массу неудобств, тротуаров не было. Теперь там обустроены тротуары вдоль всей дороги, переформатировано пересечение с Чудской. «Улица стала доступна для движения автомобильного транспорта и пешеходов»,- сказал депутат.

Кроме того, в микрорайоне появился самый большой скейт-парк в городе. «Дети там, образно говоря, днюют и ночуют. Это теперь центр притяжения», - сказал он.

Увеличилось и количество учащихся в единственной в Овсище школе №3. «Первый раз количество учащихся в ней перевалило за тысячу», - уточнил депутат. Поэтому требуется решить проблему с размещением школьников. Варианта два: строительство новой школы на улице Загородной или возведение пристройки к существующей.

В числе достижений - появление станции умягчения воды, которая в ближайшее время начнет работать. «Это долгожданный объект для нашего округа. Мы начали бить во все колокола еще пять лет назад, когда появились первые проблемы с системой горячего водоснабжения: трубы зарастали низкотемпературной накипью, и снижались проходимость и напор воды в квартирах. Решение о строительстве станции умягчения воды для нашего района, а в перспективе и для всего города - это спасение инженерных сетей многоквартирных домов. Благодаря вмешательству губернатора этого удалось добиться, и уже в следующем году в дома пойдет более качественная вода», - сказал Григорий Стороненков.

«Будем делать план фактом»

Многие проекты благоустройства не смогли бы состояться без активности жителей. Например, ТОСу на ул. Ижорского Батальона, 39 за год работы удалось реализовать сразу два проекта, в результате - во дворе установлены детская и спортивная площадки.

На сегодня в округе 7 таких объединений жителей. «У нас ударными темпами открывались ТОСы. Спасибо всем, кто принял участие. Есть лидеры: ТОС "VIP-персоны" и "Тиконд-ретро" стали победителями областного конкурса. И в этом году они опять участвуют, опять что-то пытаются решить. Любая инициатива всегда заканчивается чем-то положительным. Если кто-то ещё не создал ТОС, то создавайте», - посоветовал депутат.

Активно участвуют жители и в уборке территории. «У нас очень дружный район, все откликаются, участвуют в субботниках. Они проходят в пяти точках одновременно.

Самое большое мероприятие - это «Чистые игры». К этим играм присоединилось столько людей! Заявок было больше, чем мы могли принять. А благодаря нашему вниманию к набережной, нашёлся инвестор, который взялся комплексно ее сделать. Там у нас будет самый лучший пляж в городе и области», - сообщил Григорий Стороненков.

Инвестор планирует благоустроить эту территорию. Проект реализуют в рамках федерального туристического гранта. Посещение пляжа остается бесплатным и доступным для всех желающих. Но возможны дополнительные платные услуги: аренда водных аттракционов, сапов, лодок, каяков, спортивного инвентаря.

Благоустраивается Овсище и за счет побед в голосовании по программе «Городская среда». В прошлом году лидером оказалась территория у магазина «Белочка». Благоустройство спортивной площадки там будет выполнено в этом году. Также активисты района победили в конкурсе инициативных проектов, и рядом с «Белочкой» появится сквер «Белочкин хуторок» - проект вошел в десятку лучших.

Григорий Стороненков напомнил и о праздниках, которые уже стали визитными карточками округа. Помимо Нового года и Дня Победы, здесь проходит День соседей и Макушка лета.

Появились в совете округа и новички. Это жители, которые недавно возглавили советы своих домов.

«2023 год был очень продуктивным, насыщенным. Строим планы на 2024 год, которые будем выполнять», - подвел итоги встречи Григорий Стороненков.

По его словам, на этот год уже намечены субботники и новая игра «Чистые гонки», которая станет продолжением «Чистых игр», а также участие в голосовании по программе «Городская среда». «Планов много. Председатели советов домов и председатели ТОС - люди инициативные. Этими силами в 2024 году будем делать план фактом», - подчеркнул он.

Светлана Синцова

Фото Александра Елисеева