Самый дружный округ

Овсище - микрорайон, который в последнее время активно растет и развивается. И причина тому не только жилищное строительство. Очень много для благоустройства района делают его жители при активной поддержке депутата Псковской городской Думы по округу №12 Григория Стороненкова. Итоги такой работы за 2023-й год и планы на этот год были озвучены на встрече совета округа, которая прошла накануне 8 марта. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.
Приветствуя участников встречи, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко отметил, что в зале собрались «самые небезразличные люди 12-го округа».
«Такие встречи, которые стали регулярными на вашем округе, не рождаются сами по себе. Для этого должен быть центр притяжения. Этим центром притяжения является ваш депутат - Григорий Стороненков. Нет такого двора, такой дорожки и дороги, которой бы он не знал и по которой не прошел своими ногами. Про таких говорят: способен свернуть горы. Но Григорий Иванович сам бы эти горы не сдвинул, не будь у него таких помощников, как вы», - отметил Александр Гончаренко.
Председатель Псковской городской Думы напомнил, что встреча традиционно проходит в канун 8 марта, потому что именно женщины - это движущая сила в любых делах. От имени депутатского корпуса Псковской городской Думы он вручил благодарственные письма «за активное участие в создании и деятельности территориального общественного самоуправления на территории Пскова» самым активным представительницам округа: председателю ТОС «Тиконд Ретро» Татьяне Деренских, руководителю ТОС «VIP-персоны» Анне Григорьевой и первому председателю многоквартирного дома №45 по ул. Ижорского Батальона Надежде Карпеевой.
Другие участницы встречи тоже не остались в этот день без внимания - каждая получила по букету весенних тюльпанов. «Вы для нас являетесь источником вдохновения для новых открытий. Я хотел бы пожелать вам тепла, любви и внимания со стороны нас, мужчин. Счастья, тепла и солнца в душе», - поблагодарил женскую часть совета округа Григорий Стороненков.
Также «в стихах и прозе» женщин поздравили председатель Совета ветеранов округа Владимир Скочко и историк-краевед Олег Ивченко.
Затем от поздравлений участники встречи перешли к итогам и планам работы округа. Депутат Григорий Стороненков выступил с традиционным отчетом за прошедший год. Причем, не побоялся начать с проблем, которые так и не удалось решить в 2023 году. Это затянувшееся проектирование улиц Алехина и Технической и создание кабинета врача-педиатра в Овсище. Эти вопросы вновь будут озвучены на ежегодном объезде округа перед главой города Пскова. «В этом году опять эти вопросы будут подняты. Вода камень точит», - заметил депутат.
Еще один важный для микрорайона вопрос - обустройство школьного стадиона - постепенно решается: в прошлом году было выделено финансирование на создание беговой дорожки и установлены тренажеры. «Физически работы будут выполнены в начале этого года. Стадион потихонечку преображается и становится более современным»,- сказал Григорий Стороненков.
Более оперативно решаются вопросы приведения в порядок дорог. «Ямочный ремонт делается ежегодно по заявкам, которые мы пишем. И надо отдать должное, администрация слышит и быстро реагирует», - отметил депутат.
Так, восстановлены изношенные слои асфальта на улице Олега Кошевого, Ижорского Батальона, Леона Поземского.
Также завершен ремонт улицы Алмазной, которая была самым проблемным участком округа: отсутствовало освещение, состояние дорожного покрытия доставляло автолюбителям массу неудобств, тротуаров не было. Теперь там обустроены тротуары вдоль всей дороги, переформатировано пересечение с Чудской. «Улица стала доступна для движения автомобильного транспорта и пешеходов»,- сказал депутат.
Кроме того, в микрорайоне появился самый большой скейт-парк в городе. «Дети там, образно говоря, днюют и ночуют. Это теперь центр притяжения», - сказал он.
Увеличилось и количество учащихся в единственной в Овсище школе №3. «Первый раз количество учащихся в ней перевалило за тысячу», - уточнил депутат. Поэтому требуется решить проблему с размещением школьников. Варианта два: строительство новой школы на улице Загородной или возведение пристройки к существующей.
В числе достижений - появление станции умягчения воды, которая в ближайшее время начнет работать. «Это долгожданный объект для нашего округа. Мы начали бить во все колокола еще пять лет назад, когда появились первые проблемы с системой горячего водоснабжения: трубы зарастали низкотемпературной накипью, и снижались проходимость и напор воды в квартирах. Решение о строительстве станции умягчения воды для нашего района, а в перспективе и для всего города - это спасение инженерных сетей многоквартирных домов. Благодаря вмешательству губернатора этого удалось добиться, и уже в следующем году в дома пойдет более качественная вода», - сказал Григорий Стороненков.
Многие проекты благоустройства не смогли бы состояться без активности жителей. Например, ТОСу на ул. Ижорского Батальона, 39 за год работы удалось реализовать сразу два проекта, в результате - во дворе установлены детская и спортивная площадки.
На сегодня в округе 7 таких объединений жителей. «У нас ударными темпами открывались ТОСы. Спасибо всем, кто принял участие. Есть лидеры: ТОС "VIP-персоны" и "Тиконд-ретро" стали победителями областного конкурса. И в этом году они опять участвуют, опять что-то пытаются решить. Любая инициатива всегда заканчивается чем-то положительным. Если кто-то ещё не создал ТОС, то создавайте», - посоветовал депутат.
Активно участвуют жители и в уборке территории. «У нас очень дружный район, все откликаются, участвуют в субботниках. Они проходят в пяти точках одновременно.
Самое большое мероприятие - это «Чистые игры». К этим играм присоединилось столько людей! Заявок было больше, чем мы могли принять. А благодаря нашему вниманию к набережной, нашёлся инвестор, который взялся комплексно ее сделать. Там у нас будет самый лучший пляж в городе и области», - сообщил Григорий Стороненков.
Инвестор планирует благоустроить эту территорию. Проект реализуют в рамках федерального туристического гранта. Посещение пляжа остается бесплатным и доступным для всех желающих. Но возможны дополнительные платные услуги: аренда водных аттракционов, сапов, лодок, каяков, спортивного инвентаря.
Благоустраивается Овсище и за счет побед в голосовании по программе «Городская среда». В прошлом году лидером оказалась территория у магазина «Белочка». Благоустройство спортивной площадки там будет выполнено в этом году. Также активисты района победили в конкурсе инициативных проектов, и рядом с «Белочкой» появится сквер «Белочкин хуторок» - проект вошел в десятку лучших.
Григорий Стороненков напомнил и о праздниках, которые уже стали визитными карточками округа. Помимо Нового года и Дня Победы, здесь проходит День соседей и Макушка лета.
Появились в совете округа и новички. Это жители, которые недавно возглавили советы своих домов.
«2023 год был очень продуктивным, насыщенным. Строим планы на 2024 год, которые будем выполнять», - подвел итоги встречи Григорий Стороненков.
По его словам, на этот год уже намечены субботники и новая игра «Чистые гонки», которая станет продолжением «Чистых игр», а также участие в голосовании по программе «Городская среда». «Планов много. Председатели советов домов и председатели ТОС - люди инициативные. Этими силами в 2024 году будем делать план фактом», - подчеркнул он.
Светлана Синцова
Фото Александра Елисеева