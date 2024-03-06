Общество

Форум наблюдателей начал работу в Пскове

Форум наблюдателей Псковской области впервые начал работу в региональном центре сегодня, 6 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участниками форума стали наблюдатели из каждого муниципалитета региона, показавшие лучший результат при тестировании.

Сегодня участники мероприятия обсудят инфраструктуру общественного наблюдения, вред анонимных Telegram-каналов в преддверии выборов, наблюдение на дистанционном электронном голосовании и легитимность избирательного процесса. В качестве спикеров выступят как региональные, так и федеральные эксперты.

Форум наблюдателей проводит Общественная палата Псковской области при поддержке экспертного клуба «Псковский регион» и Избирательной комиссии Псковской области.

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков назвал открытие форума знаковым событием.

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В рамках форума уже состоялись презентации участка для голосования вблизи приграничных территорий и модельного избирательного участка.