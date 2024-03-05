Политика

Участок для голосования вблизи приграничных территорий представили в Пскове

Участок для голосования вблизи приграничных территорий представили в Пскове сегодня, 6 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня мы присутствуем на Форуме общественных наблюдателей, он проходит впервые. Хотим представить наблюдателям, политическим партиям и СМИ, как избирательная комиссия подготовилась к голосованию», – поприветствовал всех собравшихся председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

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Нововведением этого года стала организация избирательных участков для соотечественников, проживающих за рубежом, вблизи погранпереходов в Псковской области.

«По поручению ЦИК мы подготовили мобильные избирательные участки, которые будут находиться вблизи пограничных переходных в Псковской области. Их пять. Хотим показать, как будет организована работа. Хочу обратить внимание, что автобусы будут иметь символику и логотипы 2024 года», – представил избирательный участок Игорь Сопов.

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Помимо автобуса, где можно будет проголосовать, организуют дополнительный автобус-буфет. Также предусмотрен биотуалет.

Председатель облизбиркома подчеркнул, что соблюдены все моменты, в том числе и экологические.

В автобусе, как и на других избирательных участках, на лобовом стекле представлен аншлаг. При входе в автобус избиратели увидят информацию о кандидатах и как можно проголосовать.

«Обеспечили необходимым техническим оборудованием. Будет стол для выбора. Справа расположится избирательная комиссия с рабочим ноутбуком, они помогут решить вопросы. Могут прийти граждане Российской Федерации без постоянной регистрации. Им потребуется написать заявление, бланки заявления есть. Сразу предупреждаем о недопустимости второго голосования», – уточнил Игорь Сопов.

В автобусе будут находиться переносной ящик для бюллетеней, ящики для хранения сейф-пакетов. Там же будет располагаться наблюдатель и полицейский. Камеры, расположенные в автобусах, заклеят. Камера от избиркома не будет транслировать место, где и как голосуют люди.

«Чуть позже сообщим места расположения автобусов в трёх районах на пяти участках», – заключил Игорь Сопов.

Вся документация мобильного участка будет находится под замком и охраной полицейских.