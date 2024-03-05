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Политика

Модельный избирательный участок продемонстрировали наблюдателям и политическим партиям в Пскове

06.03.2024 11:24|ПсковКомментариев: 0

Презентация модельного избирательного участка состоялась в Городском культурном центре в Пскове в рамках Форума общественных наблюдателей сегодня, 6 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Наблюдатели, представители политических партий, средств массовой информации и все желающие выступили в роли избирателей и прошли весь процесс голосования. Об особенностях проведения выборов президента 15, 16 и 17 марта рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Традиционно на входе вас встречает аншлаг. Мы с символом Избирательной комиссии Псковской области Барсиком (обратите внимание, у него футболка с новым логотипом) хотим рассказать, как будет проходить голосование. На каждом избирательном участке проработаны меры безопасности: будут располагаться стационарные или ручные металлодетекторы, обеспечена работа полиции», - сказал Игорь Сопов. 

Отличием каждого избирательного участка в этом году стало оформление в едином стиле. 

Председатель облизбиркома напомнил, что три года подряд все участки обеспечены видеонаблюдением или видеорегистрацией. 

«Камеры, которые принадлежат организациям, будут заклеены или отключены. Под этими камерами никогда не располагаем место для голосования», - отметил он. 

Затем Игорь Сопов представил работу избирательного участка. На участках будет логотип со знаком инвалида, увеличено количество тифломаркеров. Сейф-пакеты - с увеличенной степенью защиты. 

Второй год подряд на участках будут работать детские уголки. Также каждому «маленькому избирателю» в дни голосования на участках планируют дарить воздушный шар. 

Пресс-портрет
Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
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