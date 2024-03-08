Общество

Сотрудники Полистовского заповедника проводят лекции о природе для школьников

Сотрудники отдела экологического просвещения и туризма Полистовского заповедника часто посещают образовательные учреждения региона с занятиями и лекториями о заповедной природе и бережном отношении к планете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

29 февраля прошла встреча в Великолукской центральной городской библиотеке. Со школьниками поговорили о том, что такое заповедник, зачем его охранять, кто там обитает. Также они узнали о работе различных отделов заповедника и о наших туристических тропах.

Гости встречи посмотрели на болото с высоты птичьего полета, увидели животных, которые попали в кадр фотоловушек, активно участвовали в обсуждении, отвечали на вопросы викторины.

Несколькими днями ранее рассказали о заповедном Полистовье ученикам 6 и 7 классов и 5, 8 и 10 классов школы в бежаницкой деревне Чихачево.

В самом начале марта сотрудники заповедника выступили на просветительском семинаре «Биос-просвещение», который организовала межрегиональная общественная организация «Экологический клуб аспирантов студентов и школьников Балтийско-Ладожского региона» (БИОС-клуб). Там учителям биологии и химии Великолукского района и Великих Лук поведали о работе заповедника, экологических мероприятиях и акциях, организованных сотрудниками заповедника для школьников.