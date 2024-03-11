Общество

Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламу таких ресурсов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Он вводит запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, а также на рекламу указанных ресурсов. Ответственность за нарушение этих требований будут нести рекламодатель и рекламораспространитель, пишет ТАСС.

При этом, как ранее отмечали авторы инициативы, цитирование в СМИ материалов иноагентов не будет подпадать под действие новых норм, нарушением будут считаться только публикации рекламного характера с целью увеличения аудитории таких ресурсов.

Согласно кодексу РФ об административных правонарушениях и Уголовному кодексу РФ, за несоблюдение ограничений, установленных законодательством об иноагентах, предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 500 тысяч рублей. За нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им российского юрлица-иноагента, совершенное после двукратного привлечения его к административной ответственности в течение года, грозит уголовное наказание до двух лет лишения свободы.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.