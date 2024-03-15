Общество

Более 200 порций сухого супа и более 50 комплектов сухого душа упаковали для бойцов СВО в Штабе общественной поддержки

Более 200 порций сухого супа и более 50 комплектов сухого душа упаковали для бойцов СВО в Штабе общественной поддержки. Мероприятие прошло по инициативе «Единой России», сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в Штабе общественной поддержки.

К добровольцам группы «Щи и борщи» присоединились серебряные волонтеры, общественники, молодогвардейцы. Они дружно собирали в порционные пакеты сублимированную еду для наших бойцов и упаковывали сухой душ.

От лица организаторов перед гостями мероприятия выступила Юлия Карпова. Она рассказала том, что единомышленники, которые объединились в группу «Щи и борщи» готовят для наших бойцов на передовую супы, как быстрого приготовления, так и длительного, а также делают энергетические батончики, травяные чаи и заживляющие мази.

«Все наши единомышленники живут в Пскове и области, занимаются разной деятельностью, но объединены одной целью – сделать что-то доброе и хорошее для тех парней, которые защищают интересы нашей страны на СВО, и передаем это через тех, кто постоянно ездит на передовую», – сказала Юлия Карпова.

Участники встречи узнали, что на столе в продуктовых боксах располагается 127 кг овощей, которые были высушены заботливыми руками волонтеров, и активно включились в работу по упаковыванию наборов.