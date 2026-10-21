 
Общество

Сотрудники великолукской администрации присоединились к месячнику по благоустройству

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Сотрудники администрации города Великие Луки провели уборку бытового мусора, пожухлой травы, опавших листьев и сломанных веток на территории бывшего детского сада №15 на улице Некрасова, сообщили в группе администрации в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: администрация города Великие Луки / «ВКонтакте»

Как отметили в администрации, за дело взялись сообща: дружно собирали случайный мусор, упавшие ветки и листву. В работе были задействованы в общей сложности порядка 17 человек.

«Такая совместная работа на благо города ещё больше сплачивает, а понимание того, что своими руками ты делаешь любимый город ещё более красивым и уютным, придаёт сил, энергии и вдохновения», — добавили участники мероприятия.

Администрация Великих Лук призывает учреждения и организации, независимо от их организационно-правовых форм, провести работы по санитарной уборке и очистке принадлежащих им территорий, а также прилегающих территорий общего пользования, закрепленных улиц и скверов.

Также сотрудники администрации города приглашает всех великолучан принять участие в общегородских субботниках, запланированных на 23 и 30 октября 2026 года.

Узнать о планируемом мероприятии и заявить о желании в нём участвовать либо о желании организовать собственный субботник на какой-либо конкретной территории, можно, позвонив в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки по телефонам: 8(81153) 3-72-51, 8(81153) 3-02-08.

Звонки принимаются в рабочие дни — с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00. Обеденный перерыв — с 13:00 до 14:00. Суббота и воскресенье — выходные дни.

Сотрудники УЖКХ при необходимости окажут содействие в выборе территории, даты и времени проведения субботника, а также в предоставлении инвентаря и техники для вывоза собранного мусора.

 
«Призываем всех жителей города принять участие в осеннем месячнике по благоустройству города. Давайте вместе сделаем наш город красивее и уютнее!» — заключили в администрации.

 

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