Полуфиналистки конкурса «Мисс и Миссис Псков-2026» перевоплотились в принцесс

В рамках подготовки к полуфинальному шоу все участницы фестиваля «Мисс и Миссис Псков» приняли участие в совместном проекте с федеральной сетью кинотеатров «Мираж синема», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.
Фотографии: Даниил Леонтьев
Как отметили организаторы, в уникальной коллаборации они сделали не просто фотографии, а перевоплотились в известных персонажей — в принцесс и фей, которые становятся кумирами у каждой девочки.
Также на фотосессии участницы смогли выразить свои актерские способности.
Ранее Мисс Псковская область 2025 приняла участие в титульной фотосессии.
Напомним, полуфинал фестиваля состоится 8 ноября, а финальное шоу главного фестиваля красоты в Пскове состоится 28 ноября в СРП «Простория».