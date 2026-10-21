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Полуфиналистки конкурса «Мисс и Миссис Псков-2026» перевоплотились в принцесс

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В рамках подготовки к полуфинальному шоу все участницы фестиваля «Мисс и Миссис Псков» приняли участие в совместном проекте с федеральной сетью кинотеатров «Мираж синема», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фотографии: Даниил Леонтьев

Как отметили организаторы, в уникальной коллаборации они сделали не просто фотографии, а перевоплотились в известных персонажей — в принцесс и фей, которые становятся кумирами у каждой девочки.

«Давайте попробуем угадать кто какой принцессой стал», — добавили организаторы.

Также на фотосессии участницы смогли выразить свои актерские способности.

 
 

Ранее Мисс Псковская область 2025 приняла участие в титульной фотосессии.

Напомним, полуфинал фестиваля состоится 8 ноября, а финальное шоу главного фестиваля красоты в Пскове состоится 28 ноября в СРП «Простория».

 

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