В Псковской области чтут память жителей сожженных деревень

Жителей сожженных немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень вспоминают в Псковской области сегодня, 22 октября.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Данную памятную дату в Псковской области учредили депутаты регионального парламента 29 сентября 2022 года. Именно с этого момента День памяти жители сожженных деревень отмечают ежегодно 22 октября.

Дату выбрали не случайно: в этот день в 1943 году карательный отряд 37-го эстонского полицейского батальона во главе с майором Кургом уничтожил деревню Ланева Гора Псковского района вместе с жителями. Таким образом фашисты мстили псковичам за атакованную партизанами автоколонну полицейского батальона. Было расстреляно более 60 мирных граждан, в основном женщины и дети.

«С апреля 2025 года в России вступил в действие закон "Об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа", тогда появилась такая памятная дата 19 апреля, когда отмечается День памяти всех жертв геноцида в нашей стране. В 2022 год проект только набирал силу, и на законодательном уровне не было подобных памятных дат, когда люди чествовали память погибших в годы Великой Отечественной войны. Поэтому со стороны губернатора Псковской области Михаила Ведерникова было принято решение об утверждении подобного праздника в нашем регионе. Данная дата прижилась в нашем обществе и традиционно на местах памяти во всех муниципалитетах нашего региона проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы, в школах организуются выставки, проводятся различные просветительские мероприятия», — прокомментировала директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Всего за годы оккупации на территории Псковской области фашисты убили более 70 тысяч мирных жителей и уничтожили 5 082 деревни. По данным «Книги Памяти Псковской области» установили, что каждую пятую уничтоженную деревню так и не возродили.

«Когда мы говорим об уничтожении населенных пунктов, сожжении деревень, все вспоминают белорусскую деревню Хатынь. В ней было сожжено 149 человек. В Псковской области, как говорит народ, есть "псковская Хатынь" – это деревня Красуха тогда еще Порховского района, где погибли 280 человек. И еще "великолукская Хатынь" – деревня Андрюково, которая находилась в Великолукском районе", и близлежащие деревни, где в один день, в октябре 1942 года, было уничтожено 380 человек», — отметила Наталья Исакова.

В Псковской области насчитывается более 200 памятных знаков, связанных с трагедией сожженных деревень в годы Великой Отечественной войны. По словам Натальи Исаковой, большинство этих мемориалов установлены на местах, где погибли все или большинство жителей населенных пунктов.

Директор архива подчеркнула, что после принятия федерального закона об увековечении памяти жертв геноцида в этой сфере ведется активная деятельность. В частности, в Псковской области уже разработан специальный мемориальный маршрут, презентация которого состоится в ближайшее время.

«Важно обратить внимание на поддержание в надлежащем состоянии тех памятных мест, которые у нас есть. На местах проводится большая, в том числе исследовательская работа», — отметила Наталья Исакова.

В честь памятной даты в псковском Доме молодежи (улица Конная, дом 2) сегодня в 13:00 состоится премьерный показ документально-художественного фильма «Детская игра». А в областной библиотеке имени Валентина Курбатова (улица Профсоюзная, дом 2,) пройдет телемост между учащимися старших классов Псковской и Ленинградской областей, приуроченный ко Дню памяти жителей сожженных деревень, на котором состоятся презентации проектов, обсуждение геноцида мирного населения и обмен данными из архива.

К празднованию присоединится и Дом культуры имени Владимира Ленина в городе Великие Луки (улица Малышева, дом 13), проведя тематическое мероприятие «Невыжженная память». В рамках мероприятия состоятся кинопоказ и праздничный концерт.

«Очень важно, что когда проводят подобные мероприятия, обращаются в том числе и к местным жителям, потому что в памяти народа нашего региона остаются страшные годы Великой Отечественной войны, и местные жители могут уточнить какие-либо данные, как, например, было сделано нами в том числе в деревне Монастырек Псковского округа», — добавила Наталья Исакова.

В Псковской области есть Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области, который, по мнению Натальи Исаковой, является уникальным выставочным проектом: небольшой музей, который посвящен достаточно узкой теме.

«Значение музея действительно велико в деле сохранения исторической памяти и противодействия попыткам фальсификации истории, поскольку музей и вся его экспозиция созданы на основе архивных документов», — пояснила Наталья Исакова.