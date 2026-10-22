В Псковской области чтут память жителей сожженных деревень

Жителей сожженных немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень вспоминают в Псковской области сегодня, 22 октября.
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
Данную памятную дату в Псковской области учредили депутаты регионального парламента 29 сентября 2022 года. Именно с этого момента День памяти жители сожженных деревень отмечают ежегодно 22 октября.
Дату выбрали не случайно: в этот день в 1943 году карательный отряд 37-го эстонского полицейского батальона во главе с майором Кургом уничтожил деревню Ланева Гора Псковского района вместе с жителями. Таким образом фашисты мстили псковичам за атакованную партизанами автоколонну полицейского батальона. Было расстреляно более 60 мирных граждан, в основном женщины и дети.
Всего за годы оккупации на территории Псковской области фашисты убили более 70 тысяч мирных жителей и уничтожили 5 082 деревни. По данным «Книги Памяти Псковской области» установили, что каждую пятую уничтоженную деревню так и не возродили.
В Псковской области насчитывается более 200 памятных знаков, связанных с трагедией сожженных деревень в годы Великой Отечественной войны. По словам Натальи Исаковой, большинство этих мемориалов установлены на местах, где погибли все или большинство жителей населенных пунктов.
Директор архива подчеркнула, что после принятия федерального закона об увековечении памяти жертв геноцида в этой сфере ведется активная деятельность. В частности, в Псковской области уже разработан специальный мемориальный маршрут, презентация которого состоится в ближайшее время.
В честь памятной даты в псковском Доме молодежи (улица Конная, дом 2) сегодня в 13:00 состоится премьерный показ документально-художественного фильма «Детская игра». А в областной библиотеке имени Валентина Курбатова (улица Профсоюзная, дом 2,) пройдет телемост между учащимися старших классов Псковской и Ленинградской областей, приуроченный ко Дню памяти жителей сожженных деревень, на котором состоятся презентации проектов, обсуждение геноцида мирного населения и обмен данными из архива.
К празднованию присоединится и Дом культуры имени Владимира Ленина в городе Великие Луки (улица Малышева, дом 13), проведя тематическое мероприятие «Невыжженная память». В рамках мероприятия состоятся кинопоказ и праздничный концерт.
В Псковской области есть Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области, который, по мнению Натальи Исаковой, является уникальным выставочным проектом: небольшой музей, который посвящен достаточно узкой теме.