Пик метеорного потока орионид можно будет наблюдать в Пскове в ночь на 22 октября

Метеорный поток орионид, образованный частицами кометы Галлея, достигнет максимальной интенсивности в ночь на 22 октября. Наблюдать звездопад можно будет с 23:00 по местному времени, в том числе в городах, однако лучше всего метеоры будут видны на темном небе, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

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«Метеорный поток орионид достигнет пиковой интенсивности сегодня, в ночь со среды на четверг», — говорится в сообщении.

Ориониды сформированы хвостом кометы Галлея, частицы которого попадают в атмосферу Земли. При этом само ядро кометы вновь приблизится к Земле только в 2061 году.

Радиант метеорного потока — точка, из которой визуально исходят метеоры, — расположен в созвездии Ориона. Ориентиром для наблюдателей может служить звезда Бетельгейзе.

Наблюдать звездопад можно будет на протяжении всей ночи. Примерно с 23:00 радиант будет находиться в восточной части неба, ближе к середине ночи переместится к юго-востоку, а перед рассветом — к югу.

Ориониды будут доступны для наблюдения еще несколько суток после достижения максимальной интенсивности. Поэтому при неблагоприятных погодных условиях в ночь на 22 октября увидеть звездопад можно будет в последующие ночи, пишет ТАСС.