Общество

Акцию «Культурные выходные» провёл псковский колледж искусств в Пустошке

Творческая делегация Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова побывала в городе Пустошка в рамках Всероссийской акции «Культурные выходные». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

Мастер-классы по хореографии, фортепиано, хору, художественным дисциплинам для учащихся Детской школы искусств и участников танцевальных коллективов провели преподаватели колледжа искусств Татьяна Васильева, Виктор Иванов, Анжелика Романюк, Зина Петрова.

На сцене Пустошкинского Районного центра культуры студенты и преподаватели специальностей «Музыкальное искусство эстрады» (руководитель Ирина Галковская) и «Хореографическое творчество» (руководитель Татьяна Васильева) представили обновлённую концертную программу «Зажигай». Перед жителями Пустошки выступили солисты: студенты Анастасия Куклина, Анастасия Егорова, Анна Бутман, Михаил Немчинов, Марина Анищенкова, Анастасия Алексеева, Мария Михайлова, преподаватель Тима Бичевский (Никогосов).

Популярные эстрадные песни и яркие разножанровые танцевальные композиции, исполненные молодыми артистами в режиме нон-стоп, были тепло встречены зрителями. По традиции, в начале и финале концертной программы были исполнены массовые зажигательные песни, в том числе авторская «Псков-это любовь», написанная преподавателями колледжа к 1120 города.

В колледже отметили, что поездка в Пустошку стала продолжением ежемесячных гастролей творческих коллективов и солистов колледжа искусств по городам и посёлкам Псковской области в рамках регионального творческого проекта «Культурные выходные». В рамках проекта творческая делегация колледжа уже побывала в различных районных центрах Псковской области: Опочке, Печорах, Острове, Бежаницах, Усвятах, Палкино, Дно и другие.

