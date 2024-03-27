Общество

Псковский губернатор рассчитывает на поддержку депутатов в вопросе повышения стипендий будущим педагогам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов новый законопроект, в соответствии с которым студенты колледжей будут получать стипендию в размере 4500 рублей в месяц, студенты вузов – 7500 рублей в месяц. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«В этом году мы увеличили стипендии для студентов-медиков, чтобы привлечь нашу молодёжь в сферу здравоохранения.



Но в ближайшие годы регион столкнётся и с нехваткой учителей. Поэтому считаю правильным увеличить стипендии и для тех студентов, которые заключили договор о целевом обучении в сфере образования», - рассказал губернатор.

Для получения стипендии студенты должны обучаться по направлениям подготовки «Образование и педагогические науки», заключить договор о целевом обучении, а после окончания отработать положенный срок в государственных или муниципальных образовательных организациях области.

«Рассчитываю на поддержку наших депутатов», - заключил губернатор.