Общество

Соревнования по ликвидации последствий ДТП прошли среди сотрудников МЧС в Пскове

Соревнования по ликвидации последствий ДТП и проведению аварийно-спасательных работ прошли среди сотрудников МЧС России в Пскове 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участникам соревнований необходимо было безопасно разрезать профиль автомобиля, потушить противень и вытащить пострадавших.

«Удалось выложиться на 100%, но что-то пошло не так. В частности, подключение гидравлического инструмента дало сбой, приходилось переподключать. Работа в реальных условиях, с пострадавшими, конечно, намного более тяжелая. Такое бывает, тренировки помогают в реальности, для меня это великолепный опыт, который потом поможет спасти чью-то жизнь в реальности», – рассказал спасатель из города Великие Луки Антон Смирнов.

Соревнования проходили на территории второй пожарной части на улице Вокзальной.