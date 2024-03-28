Общество

Региональный парламент поддержал установление Дня ветерана боевых действий в Псковской области

Региональную памятую дату – День ветерана боевых действий – установят в Псковской области. Соответствующую инициативу лидера фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антона Минакова депутаты Псковского областного Собрания поддержали на очередной 31-й сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время отдельной памятной даты, объединяющей ветеранов боевых действий разнообразных военных кампаний, на федеральном уровне не установлено.

Авторы инициативы считают, что введение отдельной памятной даты позволит объединить всех ветеранов боевых действий Псковской области, подчеркнув важность признания их заслуг перед обществом, повысит авторитет ветеранского регионального движения и станет элементом патриотического воспитания молодежи через примеры героев-земляков.

Кроме того, сегодня во многих городах и регионах (город Севастополь, Саратовская область, Московская область, Ленинградская область, Иркутская область, Белгородская область, Амурская область, Республика Коми, Мурманская область, Архангельская область) уже установлена памятная дата: 1 июля – День ветеранов боевых действий.

«Я внес этот законопроект еще 17 июня 2023 года, он уже почти год на рассмотрении. Я предлагаю больше не быть в числе отстающих регионов в этом вопросе и проголосовать за данный законопроект», - выступил на сессии Антон Минаков.

Финансирование празднования региональной памятной даты, по аналогии с Днем памяти жителей сожжённых деревень и Днем памяти подвига воинов-десантников 6-й роты, будет осуществляться из областного бюджета.

Депутаты приняли законопроект в двух чтениях с учетом поправок.