Общество

Государственные пенсии в Псковской области будут проиндексированы на 7,5% с 1 апреля

Социальный фонд с 1 апреля проиндексирует пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, на 7,5% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Повышение затронет 16 568 псковских пенсионеров, среди которых 15 400 получателей социальной пенсии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Социального Фонда Псковской области, большинству пенсионеров она выплачивается в связи с инвалидностью и потерей кормильца.

Вместе с социальными будут проиндексированы пенсии:

участников Великой Отечественной войны,

граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда»,

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей,

граждан, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей,

космонавтов и летчиков-испытателей,

некоторых других граждан.

Средний размер социальной пенсии после индексации вырастет до 13,5 тыс. рублей. Социальная пенсия детям-инвалидам в среднем составит почти 20 тыс. рублей, социальная пенсия инвалидам первой группы – 20,1 тыс. рублей.

Выплаты участникам Великой Отечественной войны, которые получают одновременно страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности, вырастут в среднем до 56,1 тыс. рублей. Пенсия граждан с инвалидностью вследствие военной травмы, также получающих две пенсии, после индексации будет увеличена в среднем до 40,9 тыс. рублей.

Проиндексированные выплаты поступят пенсионерам в апреле по обычному графику доставки.

Апрельская индексация станет третьим повышением выплат пенсионеров с начала текущего года. В январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,5%. В Псковской области индексация коснулась 140,2 тысячи граждан. В феврале Социальный фонд также проиндексировал на 7,4% ряд социальных выплат. Повышенные пособия стали получать люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и другие.