Общество

Учебным заведениям нужно пересмотреть подходы к подготовке кадров для сельского хозяйства - Николай Романов

О дефиците кадров рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

Сфера сельского хозяйства активно развивается. Техника, используемая на производстве, представляет собой так называемую комплексную машину, способную выполнять множество задач. Для управления таким оборудованием нужны квалифицированные кадры.

«Пока мы к этому немножко не готовы, и наши учебные заведения не готовы. Учебным заведениям нужно пересмотреть подходы. Если все будет современное, то будут учить по современному. А если в институте или в академии стоит трактор 75-ка, то какой с него (с выпускника - ред.) будет специалист? Он приходит в хозяйство, а там - космос», - отметил Николай Романов.

Проблема дефицита работников может быть решена благодаря национальному проекту «Кадры», добавил он.